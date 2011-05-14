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EŞİNİ VE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ, OĞLUNU YARALADI ELAZIĞ (A.A)

14 Mayıs 2011 20:19

-EŞİNİ VE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ, OĞLUNU YARALADI ELAZIĞ (A.A) - 14.05.2011 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle eşini ve ağabeyini öldürdü, oğlunu da yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı. İsaağa Mezrası köyünde yaşayan Ekrem Yıldız (42), dün kayıp olarak aranan Ağit Yılmaz'ın (57) arazide ölü olarak bulunması nedeniyle karısı Zekiye Yıldız ile (34) kavga etti. Yıldız, karısının ''senin vurduğunu söyleyeceğim'' demesi üzerine av tüfeğiyle eşi Zekiye Yıldız ve oğlu Adem Yıldız'a (14) ateş etti. Zekiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, Adem Yıldız da yaralandı. Yıldız, daha sonra evine gittiği ağabeyi Hakkı Yıldız'a (50) av tüfeğiyle ateş açtı. Ağabeyi Hakkı Yıldız da olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının açtığı ateş sonucu yaralanan Adem Yıldız, Kovancılar Devlet Hastanesinden yapılan müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.  Jandarma ekipleri, zanlı Ekrem Yıldız'ın yakalanması için operasyon başlattı.  Bu arada, Ekrem Yıldız'ın dün kayıp iken arazide ölü olarak bulunan Ağit Yılmaz'ı öldürdüğü öne sürüldü. Köydeki görgü tanıkları, Yıldız'ın  ağabeyine ateş ederken, ''Onu da ben vurdum. Hepinizi de öldüreceğim. Kökünüzü kazıyacağım'' diye bağırdığını iddia etti. İsaağa Mezrası köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan 7 çocuk babası Ağit Yılmaz, önceki gün akşam otlattığı koyunların köye dönmesine rağmen, kendisi gelmeyince arama çalışması başlatılmış, Yılmaz'ın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi Haraba mevkisinde bulunmuştu.

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