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Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı DİYARBAKIR (A.A)

03 Şubat 2012 13:53

-Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı DİYARBAKIR (A.A) - 03.02.2012 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kişinin eşi ile 3 çocuğunu öldürdükten sonra boğazını ve bileklerini kesmeye çalıştığını bildirdi.   Vali Toprak, yaptığı açıklamada, saat 03.30'da telefonla yapılan ihbar üzerine polisin Yenişehir Toplu Konutlar 1. Etap'taki eve gittiğini ancak kapıyı kimsenin açmadığını, bu sırada binadaki komşuların balkondan bir kişinin atladığına ilişkin bilgi vermesi üzerine binadan inen polis memurlarının Nihat Sert adlı kişiyi yaralı halde bulduğunu söyledi. Polisin daha sonra söz konusu eve girdiğini bildiren Toprak, şunları söyledi: ''Evde Songül Sert, Serhat Sert (4) ile ikiz olan Havin ve Helin'in (2) kesici aletle öldürülmüş halde bulunuyor. Evde bulunan Gülcan Sert ifadesinde, salonda çocuklarla uyurken Nihat Sert'in kendisini başka bir odada uyuması için uyandırdığını, bunun üzerine kendisinin başka bir odaya geçip orada uyuduğunu bildirmiş. Daha sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nihat Sert eşi ile biri ikiz olan 3 çocuğunu bıçaklayıp, öldürdükten sonra kendi boğazını ve bileklerini kesmeye çalışmış. Polisin eve geldiği sırada da balkondan aşağı atlamış. Çok üzücü bir olay.'' Yaralanan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sert'in Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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