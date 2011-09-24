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Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti KIRIKKALE (A.A)

24 Eylül 2011 17:38

-Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti KIRIKKALE (A.A) - 24.09.2011 - Kırıkkale'de cinnet getiren bir polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten, 1 çocuğunu da yaraladıktan sonra intihar etti. Sabah saatlerinde polis memuru Alaattin Güneş'in (39), polis lojmanlarındaki evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, polis memuru Güneş, eşi Eylem (34), çocukları Miraç Efe (3), Sena (4) ve Gizem'in (13) cesetleriyle karşılaştı. Yaralı halde bulunan Güneş'in diğer çocuğu Elmas Güneş (10), ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Görevden sabah saatlerinde evine giden Alaattin Güneş'in, cinnet getirerek, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği sanılıyor. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olayın yaşandığı evdeki incelemesi sürüyor.

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