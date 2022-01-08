Eşini ve 2 yaşındaki bebeğini öldürmüştü; Kaya Doğan tutuklandı

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan Kaya Doğan, tedavisinin ardından tutuklandı.
Kocasinan ilçesinde eşi Hörmet Doğan (20) ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan Kaya Doğan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Kaya Doğan, 11 Aralık 2021'de tartıştığı karısı Hörmet Doğan'ı ve 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S'yi bıçaklayarak öldürmüş, aynı bıçakla intihara kalkışarak ağır yaralanmış ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.