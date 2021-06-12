Eşini "tavuk kanatlarını zehirlemekle" suçlayıp yaktı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Milwaukee kentinde bir kadın, eşini kendisini tavuk kanatları ile zehirlediğini düşündüğü için uykusunda ateşe verdiğini itiraf etti.

Yerel basının polisten aktardığına göre 29 yaşındaki Tuhonsty Marie Smith, bu ayın başında eşinin uyumasını bekleyip sonra başını ateşe verdiğini söyledi.

Smith, eşinin 2 Haziran'da tavuk kanatlarına zehir koyduğundan şüphelendiğini söyledi.

Polise göre Smith ertesi gün bir bardak dolusu yanıcı sıvıyı bardağa doldurup eşinin başından aşağı döküp sonra çakmakla yaktı.

Göğsünde, kafasında, ellerinde, kulaklarında, boynunda ve yüzünde yanıklar meydana gelen adam ambulansla hastaneye taşındı.

New York Post, durumu iyiye giden adamın, eşinin son 3 veya 4 aydır "garip davrandığını" söylediğini aktardı.

Smith gözaltına alındı.