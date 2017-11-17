Eşini taciz ettiği iddiasıyla eski ortağını öldürdü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Suriye uyruklu Maher Kalaadi (36), eşini taciz ettiği iddiasıyla eski iş ortağı Muhammet Irabi\'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, dün gece, Mehmet Sanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Maher Kalaadi, yurttaşı ve eski iş ortağı olan Muhammet Irabi ile buluştu. Kalaadi, buluşma sırasında, eşini taciz ettiği iddiasıyla Irabi\'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Irabi\'nin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kalaadi, mahkemece tutuklandı.