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Eşini sokak ortasında öldüren koca tutuklandı

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de  dün sokak ortasında tartıştığı eşi Leyla Karal'ı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali Karal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

08 Şubat 2018 19:51

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de  dün sokak ortasında tartıştığı eşi Leyla Karal\'ı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali Karal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Eşini öldüren Ali Karal, bugün Şişli\'deki polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan Ali Karal, suçunu kabul etti. Karal\'ın ifadesinde, bir haftadır ayrı olduğunu belirttiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını olay günü aralarındaki tartışma sonrasında eşini bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, Ali Karal\'ı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Ali Karal, \"Eşini kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.    

(FOTOĞRAF)

 

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