EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şişli\'de dün sokak ortasında tartıştığı eşi Leyla Karal\'ı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali Karal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini öldüren Ali Karal, bugün Şişli\'deki polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan Ali Karal, suçunu kabul etti. Karal\'ın ifadesinde, bir haftadır ayrı olduğunu belirttiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını olay günü aralarındaki tartışma sonrasında eşini bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, Ali Karal\'ı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Ali Karal, \"Eşini kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- GÜVENLİK KAMERASINDAN CİNAYET ANI

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kaydı

Leyla Karal ile eşi Ali Karal\'ın yürümesi

Eser Sokağa girmeleri

Cinayet anı

Genel ve detaylar

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-Adli Tıp kurumu

-Bekleyenlerden detaylar

-Cenaze aracının çıkışı

-Teyze ile röp

-Genel ve detaylar

08.02.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180208060

08.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180208063