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EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ DENİZLİ (A.A)

18 Haziran 2011 16:31

-EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ DENİZLİ (A.A) - 18.06.2011 - Denizli'de sığınma evinde kalan eşini sokak ortasında tüfekle öldüren koca, kendisini de yanlışlıkla yaraladı. Fatma B. (57) eşi M.B'den (54) aşırı cinsel isteklerini öne sürerek boşanmak istedi. Mayıs ayı başında sığınma evine yerleşen Fatma B, bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Eşinin kendisini takip ve tehdit ettiğini öne süren Fatma B, eşinden şikayetçi oldu. İşe gitmek için sabah kadın sığınma evinden çıkan Fatma B, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki çocuk parkı yakınlarından geçerken eşi M.B. ile karşılaştı. M.B. yanındaki tüfekle eşini öldürdü. Olay yerinden kaçan ve eski otobüs terminalinde sigara içmek isterken, yanlışlıkla tetiğe dokunduğu öne sürülen M.B, karnından yaralanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.  M.B'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Çiftin daha önce birer evlilik yaptıkları ve 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

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