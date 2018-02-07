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EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ 

  Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-İSTANBUL DHA Şişli'de bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

07 Şubat 2018 18:51

 

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-İSTANBUL DHA
Şişli\'de bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 
Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan eşi Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

POLİSE TESLİM OLDU
Eşini öldüren Ali Karal ise olayın ardından emniyete giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri görüntüsü
-Yerdeki portakalların görüntüsü
-Leyla Karal\'ın fotoğrafı
-Genel ve detaylar
 

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