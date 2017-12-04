Eşini satırla öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses\'i (60) uyurken, satırla defalarca vurarak öldürmekle suçlanan Halil Adil Gürses (63), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Mart 2017 tarihinde, Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Şoförlük yapan Halil Adil Gürses, sabah namazı sonrası eşi Necmiye Gürses ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Halil Adil Gürses, mutfağa gidince Necmiye Gürses de odasına çekilip, yatağına girerek, uyudu. Halil Adil Gürses, daha sonra mutfaktan aldığı satırla yanına gittiği Necmiye Gürses\'e vurmaya başladı. Sesler üzerine uykularından uyanan çocuklar, odaya girerek, Necmiye Gürses\'i yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürses\'i ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Gürses, yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin ölümüne neden olan Halil Adil Gürses ise mahkemece, \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen 29 Aralık\'ta görülen duruşmaya tutuklu sanık Gürses ve avukatları katıldı. Gürses, mahkemede, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses\'i \'kasten öldürdüğü\' gerekçesiyle Halil Adil Gürses\'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi; ancak ceza, sanığın duruşmadaki \'iyi hali\' de dikkate alınarak, ömür boyu hapse çevrildi.



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