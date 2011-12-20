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Eşini rehin alan koca tutuklandı İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2011 22:39

-Eşini rehin alan koca tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Beşiktaş'ta boşanmak için dava açan eşini silahla rehin alan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Sokakta, boşanma davası açan eşi Zeliha Sarı'yı ruhsatsız silahıyla rehin alan ve Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Serkan Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine çıkarıldı.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Kurtoğlu tarafından ifadesi alınan Serkan Sarı, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Sarı, ''zorla alıkoyma'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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