Eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa ikinci kez 'tahrik indirimi' uygulandı

Menteşe’de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işine son verilen Lütfü Safa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef’i Muğla-Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde 48 NR 960 plakalı otomobilde Okan Duran ve Abdullah Tekin ile gördü.

Otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfü Safa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu’nun geldiğini fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan Duran koşarak kaçtı. Lütfü Safa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin’e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, hayatını kaybetti. Polise teslim olan Lütfü Safa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden ‘kasten ve tasarlayarak öldürmek’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Berberoğlu’na, Abdullah Tekin’i öldürmekten müebbet, eşi Sedef’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Okan Duran’ı öldürmeye teşebbüsten de 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar, tahrik indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu

Lütfü Safa Berberoğlu’nun avukatları yerel mahkemenin kararına ‘tahrik’ indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti. İtiraz üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.

Yargıtay, kararında Lütfü Safa Berberoğlu’nun eşine karşı zamana yayılan kötü muamelelerinden kaynaklanan bir haksızlık oluştuğunu belirtti. Kararda, bu haksızlık karşısında maktul Sedef Berberoğlu’nun da Türk Medeni Kanunu’nun eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin sanığın lehine bozulduğunu gerekçe gösterip, tayin edilen cezasından makul oranda indirim yapılması gerektiğine de yer verildi.

'Öldürmeye teşebbüs' için verilen 15 yıl da fazla bulundu

Yargıtay 1’inci Dairesi, Sedef Berberoğlu’nun sevgilisi Okan Duran’ı öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfü Safa Berberoğlu’na verilen 15 yıl hapis cezasının da fazla bulunduğuna dikkati çekip, bu kararı da bozdu. Bu kararına gerekçe olarak da Okan Duran’ın Sedef Berberoğlu’nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine neden olduğu, sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahrik uyarınca makul bir ceza indirimi yapılmayıp, cezasının asgari oranda indirilmesi nedeniyle fazla ceza verilmesini gösterdi.

Yeniden yargılandı

Yargıtay’ın kararı üzerine Lütfü Safa Berberoğlu, Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti kararında, Sedef’i öldürmekten daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Lütfü Safa Berberoğlu’na önce müebbet, ardından tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası verdi. Okan Duran’ı öldürmeye teşebbüsten ise tahrik indirimi yaparak daha önce verdiği 15 yıl hapis cezasını 7 yıla düşürdü.

Berberoğlu'nun ailesi itiraz etti

Cezayı az bulunan Berberoğlu'nun aile avukatı Kemal Ertuğrul’un itirazı üzerine dava dosyası bir kez daha Yargıtay’a gitti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, bu defa Lütfü Safa Berberoğlu’na verilen 24 yıl hapis cezasını fazla bularak, yine aynı gerekçelerle kararı bozdu.

Lütfü Safa Berberoğlu, ikinci kez kararın bozulması üzerine bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sedef’in annesi Gülendar Kan, CHP Muğla İl Başkanı Aysun Korkut, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile avukatlar hazır bulundu.

Yoklama ile başlayan duruşmada, savcı mütalaasında, tahrik indirimi uygulanan önceki kararın tekrar uygulanmasını talep etti. Sedef Berberoğlu’nun ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, sanık Berberoğlu’nun ilk duruşmada olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Anne Gülendar Kan da “Mahkeme heyetinden empati kurmasını istiyorum. Kızımı 26 yaşına kadar tek başıma büyüttüm. Ben evladımı kaybettim, torunum ise annesiz kaldı” dedi.

Tahrik indirimi uygulandı

Sanık Berberoğlunun Yargıtay’ın tahrik indirimi kararının uygulanmasını talep ettikten sonra, duruşmaya 2 dakika ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa verilen 24 yıl hapis kararında tahrik indirimi uygulayarak 22 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti sanık Berberoğlu’na Okan Duran’ı öldürmeye teşebbüsten bir önceki duruşmada verilen 7 yıl hapis kararı cezasında ise indirim yapmadı.

"Yargıtay bir daha kararı bozarsa sanıyorum ‘sanık tahliye olsun’ diyecek"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Sedef Berberoğlu’nun ailesinin avukatı Avukat Kemal Ertuğrul, Yargıtay’ın ‘tahrik indirimi’ yapılması konusundaki bozma kararının kendilerini şaşırttığını ve üzdüğünü belirterek, “Yerel mahkemenin verdiği uyma kararından sonra yeniden itiraz etmiştik. Fakat trajikomik bir durum. Yargıtay yapılan ‘tahrik indirimini’ az bulup ikinci kez buraya gönderdi. Biz mahkemenin en azından eski kararında direnmesini ısrarla talep etmemize karşın mahkeme, Yargıtay’ın yeniden daha fazla indirim yapılması isteğine uydu. Bu karara da itiraz edeceğiz. Bu saatten sonra yaptığımız itiraz üzerine Yargıtay bir daha kararı bozarsa sanıyorum ‘sanık tahliye olsun’ diyecektir. Umarım böyle bir şey olmaz” dedi.

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim"

Sedef Berberoğlu’nun annesi Gülender Kan da “Çok üzgünüm. Diyecek hiçbir şeyim yok. Yargıtay’ın bozma kararına ve yerel mahkemenin buna uyarak indirim yapmasını şaşkınlık ve hayretle izliyorum. Adalet arayışım devam edecek. Asla bitmeyecek. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. Bu neyin indirimi? 26 yaşına kadar büyüttüğüm tek evladımı kaybetmişim” ifadelerini kullandı. (DHA)