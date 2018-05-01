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Eşini öldürüp, polise teslim oldu (2)

TUTUKLANDI Gaziantep'te tartıştığı eşi Öznur Durgun'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Durgun, jandarmadaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

01 Mayıs 2018 22:04

TUTUKLANDI
Gaziantep\'te tartıştığı eşi Öznur Durgun\'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Durgun, jandarmadaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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