Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan kocaya müebbet hapis

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de eşi Sibel Yıkılmaz\'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz\'ı da (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Nisan 2018\'de Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. Olay, 2 Nisan 2018\'de Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz\'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle olaydan 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz\'ın evine taşındı. Aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel Yıkılmaz ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz, arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cinayet anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olaydan sonra yakalanarak Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Coşkun Yıkılmaz, son kez hakim karşısına çıktı. Coşkun Yıkılmaz, savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Coşkun Yıkılmaz\'ı cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.



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