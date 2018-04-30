Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralama anı kamerada

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz\'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz\'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz\'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Nisan\'da Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz\'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle annesi Şaziye Yıkılmaz\'ın evine taşındı. Olay günü aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz, beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan zanlı ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜDE

Cinayet şüphelisi Coşkun Yıkılmaz\'ın eşini öldürüp kayınvalidesini de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda Coşkun Yıkılmaz, yolda yürüyen eşi ve kayınvalidesinin arkasından seslenip durduruyor. Elinde silah olan zanlıyı gören Şaziye Yıkılmaz, kızının önüne geçerek korumaya çalışıyor. Önce havaya ateş açan zanlı, daha sonra eşi ve kayınvalidesini kurşunlayıp sakin bir şekilde yürüyerek ayrılıyor.



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