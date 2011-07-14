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EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ KONYA (A.A)

14 Temmuz 2011 14:39

-EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ KONYA (A.A) - 14.07.2011 - Konya'da bir kişinin şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtilen eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü. Merkez Meram ilçesine bağlı Sağlık beldesinde iki kişinin silahla yaralandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ebru Acay (24) ve kocası Ömer Faruk Acay'ın (30) öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk belirlemelere göre, Ömer Faruk Acay bir hafta önce evi terkeden ve ailelerinin araya girmesiyle tekrar evine dönen eşi Ebru Acay'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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