-EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ ANTALYA (A.A) - 28.02.2011 - Bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için İstanbul'dan Antalya'ya gelen koca, eşini öldürdükten sonra intihar etti. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da oturan ve iki çocukları olan Ömer Dilek (35) ve Tuğba Dilek (34), ailevi sorunlar nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Tuğba Dilek, İstanbul'daki evini terk ederek Antalya'daki annesi Ş.S'nin yanına yerleşti. Bu sabah İstanbul'dan gelen Ömer Dilek, kayınvalidesi Ş.S'nin evine gitti ve eşiyle barışmak istediğini söyledi. Ancak evde konuşmaya başlayan çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne Ş.S. dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Bu sırada evden iki el silah sesi duyuldu. Eve dönen Ş.S, kızı ve damadını başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Anne Ş.S. sinir krizleri geçirirken, ayrı yaşadığı bildirilen baba Y.S. de olay yerine geldi. Genç kadının anne ve babası komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, anne Ş.S. hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.