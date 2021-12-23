Afganistan'dan İstanbul'a gelen eşini öldüren Muhammedullah Raihan'a müebbet hapis cezası

Afganistan'dan kaçak yollarla İstanbul'a gelerek Elham Atıfı’yı öldüren Muhammedullah Raihan, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına getirildi. Duruşmada sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.



Duruşmada, tutuklu sanık Muhammedullah Raihan, "Olaylardan dolayı çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha, böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammedullah Raihan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldığını, taraflar arasında resmi bir nikah olmadığı gerekçesiyle; suçun 'kasten öldürme' olduğunu belirtti. Sanığı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezada indirim uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Afganistanlı Elham Atıfı (27), üniversitede tanışarak evlendiği Muhammedullah Raihan’dan can güvenliğinin korunması için Afganistan Devleti’nden koruma talebinde bulundu. Atıfı, Raihan ile aralarındaki anlaşmazlığın sona ermemesi nedeniyle 2017 yılında, Türkiye'ye geldi. Raihan eşinin Türkiye'ye gelmesinin ardından, 2018 yılının ilk günlerinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından İstanbul’a gelerek Atıfı’ya ulaşan Raihan, barışma teklifinde bulundu.



İstanbul’da buluşan çiftin arasında çıkan tartışmanın ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı’nın kafasına vurdu. Daha sonra ise Atıfı'yı, boynuna elektrik kablosuyla boğarak öldürdü.

Olayın ardından Van'a kaçan Raihan, polis ekiplerince yakalandı. Sanık Raihan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi. (DHA)