-EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA MÜEBBET HAPİS TALEBİ ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mamak Öğrenim Birimi Sorumlusu Şenay Gör'ün katil zanlısı kocası hakkında ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Abdülarif Akgüç'ün hazırladığı iddianamede, sanık koca Kadir Gör'ün, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Şenay Gör ile 11 Temmuz 2010'da tartıştığı belirtildi. Tartışma sırasında Kadir Gör'ün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenay Gör'ü 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, Kadir Gör'ün, savunmasında, ''Gırtlak kanseri olması nedeniyle tedavi gördüğünü, sürekli dışarıda dolaşan eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, sürekli telefon görüşmeleri yaptığını, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü'' beyan ettiği kaydedildi. Kadir Gör'ün, savunmasında, bu sebeplerle başlayan tartışmada ''bunalım sonrası'' eşini öldürdüğünü söylediği bildirilen iddianamede, ''Şüpheli, her ne kadar eşinin kendisini aldattığını düşünerek öldürme eylemini gerçekleştirdiğini beyan etmişse de maktul Şenay Gör'ün haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir eylemi tespit edilememiştir'' denildi. İddianamede, sanık Kadir Gör'ün ''yakın akrabayı öldürmek'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılması talep edildi. Dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.