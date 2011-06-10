-EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA 20 YIL HAPİS ANTALYA (A.A) - 10.06.2011 - Antalya'da kendisini aldattığından şüphelendiği eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'nın Serik ilçesi, Abdurrahman Beldesi, Abıcılar Mahallesi'nde 27 Nisan 2010 yılında meydana gelen olayda kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Hatice Akkaya'yı av tüfeğiyle öldüren Hasan Hüseyin Akkaya'nın yargılanmasına Manavgat Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme heyeti, karar duruşmasında pişman olduğunu belirten Hasan Hüseyin Akkaya'yı, 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.