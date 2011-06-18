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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA DA HAYATINI KAYBETTİ DENİZLİ (A.A)

18 Haziran 2011 18:31

-EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA DA HAYATINI KAYBETTİ DENİZLİ (A.A) - 18.06.2011 - Denizli'de sığınma evinde kalan eşini sokak ortasında tüfekle öldürüp kendisini de yanlışlıkla yaralayan koca, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.   Alınan bilgiye göre, eşinin aşırı cinsel isteklerini öne sürerek boşanmak isteyen ve kadın sığınma evinde kalan eşi Fatma B'yi (57), çalıştığı tekstil fabrikasına giderken takip ederek tüfekle öldüren ve sonrasında yanlışlıkla kendisini de yaralayan Mustafa B. (54), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde öldü.  Fatma B, Mayıs ayı başında sığınma evine yerleşerek bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlamış, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği kocasından şikayetçi olmuştu. Mustafa B, kadın sığınma evinde kalan eşini takip ederek Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir çocuk parkı yakınlarında tüfekle vurmuş, olay yerinden kaçan şüpheli, eski otobüs terminalinde sigara içmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu kendisi de vurularak yaralamıştı.

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