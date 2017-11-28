Eşini öldüren emekli polis memurunun cezası arttırıldı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen Neşeli\'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen Erbil Neşeli’ye verilen ceza, temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi 1. Dairesi\'nce ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarıldı.

Olay, geçen yıl 6 Mart\'ta Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı\'nda meydana geldi. 2 kız çocuğu babası emekli polis memuru Erbil Neşeli, boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştırdığı, bir yıl önce birlikte açtıkları lokantaya gitti. Erbil Neşeli, burada lokantanın arka bölümünde çıkan tartışmada, eşi Müzeyyen Neşeli\'yi, ruhsatlı tabancasıyla öldürdü, kızı Rabia Neşeli\'yi de tehdit ettti. Erbil Neşeli, emekli olmadan önce görev yaptığı Örnekköy Polis Merkezi\'ne gidip, teslim oldu. Neşeli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda sanık Erbil Neşeli’ye, eşi Müzeyyen Neşeli\'yi öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın cezası, yargılamadaki tutumu ve suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesi ile 20 yıl hapse düşürüldü.

TEMYİZ İÇİN BAŞVURDULAR

Mahkemenin verdiği kararın ardından Müzeyyen Neşeli\'nin çocukları, kardeşleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığa verilen cezayı az bulup, arttırılması için temyize başvurdu. İzmir Bölge Adliyesi 1. Dairesi\'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Erbil Neşeli, sanık avukatı Serpil Aydemir, Müzeyyen Neşeli\'nin kızı Büşra Neşeli, kadının kardeşleri Osman Duran, Adem Duran, avukatları Ayşe Söyleyici, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Savcı verdiği mütalaada, ilk derece mahkemesinin haksız tahrik indirimi uyguladığını belirtip, bunun kaldırılarak resmi nikahlı eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği kararı kaldırarak, sanık Erbil Neşeli\'ye, eşini kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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