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Eşini öldüren adamı mahalleli bu hale getirdi!

İmam nikahlı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı mahalleli tarafından linç edilmek istendi

25 Haziran 2015 15:42

Adana'da 53 yaşındaki Aslan Gürbüz, imam nikahlı eşi 41 yaşındaki Saadet Dündar'ı henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurup öldürdü. Olaydan sonra Gürbüz mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

DHA'da yer alan habere göre, olay saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak’ta meydana geldi. Aslan Gürbüz, bilinmeyen nedenle evinin önünde av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silah sesini duyan Saadet Dündar da ne olduğunu anlamak dışarı çıktı. İddiaya göre, Gürbüz bu sırada evden dışarı çıkan imam nikahlı eşi Saadet Dündar’a yakın mesafeden ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gürbüz ise havaya ateş etmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulans ile hastaneye götürülen Saadet Dündar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Mahalle sakinlerinden linç girişimi

 

Olayın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri, karısını tüfekle vuran Aslan Gürbüz’ü öldüresiye dövdü. Polisin uzun uğraşlar sonucu mahalle sakinlerinin elinden aldığı Gürbüz, tedavi edilmek üzere Adana Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yüzü kan içinde kalan Aslan Gürbüz’ün tedavisi ayakta yapıldı. Gürbüz’ün polise, psikolojik sorunlar yaşadığını ve karısını da bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gürbüz, tedavisinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Saadet Dündar ile Aslan Gürbüz’ün akraba oldukları belirtildi.

Polis, cinayetle ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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