Eşini öldüren adama, “Bir daha suç işlemez” indirimi!

Diyarbakır'da geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 'haksız tahrik ve saygın tutum' indirimi uygulayarak 20 yıl ceza veren mahkeme gerekçeli kararında, 'sanığın bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varıldığını' belirtti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Çermik İlçesi'nde 12 yıllık eşi 28 yaşındaki Meyrem Yılmaz'ı 14 Şubat Sevgililer günü sokak ortasında bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki İbrahim Yılmaz önce 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini savunarak cezanın 24 yıla indirilmesine karar veren mahkeme, sanığın duruşmadaki 'saygın tutumu' gerekçesiyle de 20 yıla indirdi.

Öldürme kastıyla bıçakladı

İbrahim Yılmaz'a 'haksız tahrik ve saygın tutum' indirimi uygulayan 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda çift arasında çeşitli nedenlerle zaman zaman tartışma çıktığı ve geçimsizliğin başladığı kaydedildi.

Sanığın, eşinin başkasıyla var olduğunu düşündüğü duygusal ilişki nedeniyle olay günü eşiyle tartıştığını belirten mahkeme, tartışma sonucunda Meyrem Yılmaz'ın eşinin saldırısı nedeniyle evden kaçtığını belirtti. Kovalama sonucu sanığın eşini yakalayarak sırtından ve göğsünden olmak üzere öldürme kastıyla yaraladığını vurguladı. Meryem Yılmaz'ın aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen kararda sanığın bu haliyle 'Kasten öldürme' suçunu işlediği vurgulandı.

Yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat

Sanığın savunmasına göre, maktulün kendisine hitaben "Sen ne kadar safsın. İlişkimi öğrendiğin halde bana bir şey yapmıyorsun, nasıl erkesin?" dediğini hatırlatan mahkeme, bu sözler sonucunda hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle ve haksız tahrikin etkisi altında öldürme eyleminin gerçekleştiğini savundu. Bu durumun sanık lehine yorumlanarak haksız tahrik indirimi uygulandığını vurgulayan mahkeme, sanığın 'yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varılması' nedeniyle cezada indirim uygulandığını açıkladı.

Canavarca hisle işlenmiş bir suç

Gerekçeli kararı değerlendiren Meyrem Yılmaz'ın avukatı Özden Sanal, Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Verilen kararın hukuka ve yasalara aykırı olduğunu belirten Avukat Sanal şöyle dedi:

"Buradaki cinayet nedeni ilişkinin olduğunu düşündüğü için değil, eşinin gitmesini hazmedememesidir. Duygusal bağ olduğu sonucu çıkarılması gerçeğe aykırıdır. Sanık Meyrem'i 3 kez bıçaklamıştır. Meyrem can havli ile kaçmasına, araya o kadar kişi girmesine rağmen yakalayıp 3 kez bıçaklamıştır. Bu canavarca hisle işlenmiş bir suçtur. Evde yaşananları gören çocukları tanık olarak dinletmek istememize rağmen mahkeme kabul etmemiştir. Verilen karar hukuka ve gerçeklere aykırıdır."