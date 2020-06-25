Eşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan adamın davasını Yargıtay bozdu, savcı 'haksız tahrik indirimi' istedi

Kağıthane'de 7 Aralık 2016’da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke’yi, ayrı yaşadıkları sırada öldüren Recep İnçke'ye, 22 Şubat 2018 tarihinde “Tasarlayarak kasten eşini öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Recep İnçke'nin eşini evine çağırdıktan sonra silah sesinin dışarıdan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 el ateş ettiği belirlenmişti.

Ancak bu karar Yargıtay'da bozuldu.

Savcı da, sanık hakkında haksız tahrik indirimi isteyerek 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti:

“Maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğü ihlal ettiği hususu ispatlanmasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığı, küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte sanığın ‘Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep olunur.”

"Tasarlayarak işlediğine ilişkin delil yok"

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararında sanıkla maktulün aralarında boşanma davası olduğu, bir süredir tarafların ayrı yaşadığı ve olay günü sanığın maktulü görüşme bahanesiyle eve çağırarak 4 kez silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek cezanın tasarlayarak değil, “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Ben daha önce kendimi ifade edemedim, Bakırköy'de tedavi gördüm"

Ailenin avukatı Mustafa Okuducu duruşmada “Yargıtay bozma ilamını kabul etmiyoruz. Eski kararda direnilmesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşmaya KADEM adına katılan Avukat Canan Sarı da “Biz kadınlara yönelik şiddet içeren eylemlerin yargı yoluyla hafifletmesini kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet savcısı, “Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ederiz” derken, sanık da “Ben daha önce kendimi ifade edemedim. Bakırköy’de tedavi gördüm, karşı tarafın iddialarını kabul etmiyorum.” dedi.

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)