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EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 15:16

-EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Boşanmak isteyen eşini Bayrampaşa'daki iş yerinde başından tabancayla vurarak öldüren Hüseyin K, aynı silahla Kağıthane'deki evinde intihar girişiminde bulundu.  Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa'da eşi Serpil K'yı başına silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Hüseyin K, Kağıthane Mehmet Akif Mahallesi Okul Sokak'taki evinde aynı silahla intihar etmek istedi.  Kendisini başından vurduğu belirtilen Hüseyin K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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