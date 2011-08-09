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EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ UŞAK (A.A)

09 Ağustos 2011 21:24

-EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ UŞAK (A.A) - 09.08.2011 - Uşak'ın Bölme beldesinde, boşanma davası açan ve barışma teklifini kabul etmeyen eşini öldüren kişi, intihar etti.  Alınan bilgiye göre, Ercan Özdiken (34), ayrı yaşadığı ve boşanmak için dava açan eşi Yeşim Özdiken'i (27), işe giderken yolunu kesti. Boşanma davasından vazgeçmesini istediği eşine yeniden birlikte olmayı teklif eden Ercan Özdiken, bir süre bu konuda tartıştığı eşini ikna edemeyince yanında taşıdığı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.  Ercan Özdiken, daha sonra aynı silahla intihar etti.  Öldürülen Yeşim Özdiken ile Ercan Özdiken'in cesetleri, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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