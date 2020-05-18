Eşini korumak için silahın önüne geçen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da Gül K.adlı kadını rahatsız eden Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı. Kavgada Şehmuz U.'nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Görüşme esnasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı. Eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.