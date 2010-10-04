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Dünya

Eşini korsanlara bırakıp kaçtı

Korsanların saldırısına uğrayınca, Tiffany Hartley başından vurulan kocası David’i bırakarak kaçmak zorunda kaldı...

04 Ekim 2010 03:00

T24 - ABD ile Meksika sınırında bulunan Falcon Gölü’nde gezintiye çıkan Amerikalı genç çiftin jet-ski turu trajediyle bitti.

Çift Meksikalı korsanların saldırısına uğrayınca, Tiffany Hartley (29) başından vurulan kocası David’i (30) bırakarak kaçmak zorunda kaldı. 

Eşini korsanlara bırakıp kaçtı

David başından aldığı kurşun yarasıyla suya düşünce, Tiffany hemen arkasından suya atladı ancak kendisinin iki katı ağırlığındaki kocasını geri çekmeyi başaramadı. O sırada hızla yaklaşan Meksikalı korsanlar onlara yetişti. David’in hareketsiz olduğunu gören Tiffany başka bir şansı olmadığını düşünerek zor bir karar verdi ve kocasını bırakıp jet-ski’yle kaçtı. David resmi olarak ölü ilan edilse de cesedi halen bulunamadı.



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