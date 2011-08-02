-EŞİNİ KENDİSİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ ADANA (A.A) - 02.08.2011 - Adana'da, polislerden kaçan zanlıların terk ettiği araçta tabancayla öldürülmüş halde cesedi bulunan genç kadının katil zanlısı olduğu iddiası ile gözaltına alınan kocası, emniyet müdürlüğündeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 30 Temmuz tarihinde Gürselpaşa Mahallesi'nde bir yaralama olayına karıştıkları iddia edilen ve polisin ''dur'' ihtarında uymayarak kaçan zanlıların bir ara sokakta bıraktıkları araçta Elem Ünal'ın (31) tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kireçocağı Mahallesinde yaptıkları operasyon sonucu suç aleti silahla birlikte yakalanan genç kadının katil zanlısı kocası Muhammet Ünal'ın (31), Adana Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlandı. Adliye sevk edilen ve sorgulaması sırasında cinayet suçlamasını kabul ettiği belirtilen zanlının, karısını, bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı erkeklerle kendisini aldattığı gerekçesi ile öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunuğu bildirilen zanlı Muhammet Ünal'ın, cinayeti yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu karısı Elem Ünal'ı, Gülbahçesi Mahallesi'nde yolda gördüğü sırada ''lades'' demesinin ardından yanında bulunan erkek arkadaşı M.G'yi tabancayla yaralayıp zorla otomobile aldığını, yolda giderken tartıştıkları genç kadını Gürselpaşa Mahallesi'ndeki olay yerine geldikleri sırada, ''Oğlum Umut senden değil, seni istemiyorum, ayrılmak istiyorum'' demesi üzerine tabancayla vurarak gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi. Bu arada, genç kadının öldürülmesi sırasında otomobilde bulunan Murak K. ile araç sahibi Ümit Ç. de olayla ilgileri olduğu gerekçesi ile Ünal ile birlikte adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayın firari zanlıları oldukları belirtilen S.G. ile K.G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.