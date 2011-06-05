T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini kardeşinin eşiyle aldattı

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Ryan Giggs'in adı bir kez daha aldatma haberiyle manşetlere taşındı.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Manchester United'ın yıldız oyuncusu Ryan Giggs'in adı bir kez daha aldatma haberiyle manşetlere taşındı. 

Türkiye'de 'Biri Bizi Gözetliyor' adıyla yayınlanan 'Big Brother' yarışmasının yıldızı Imogen Thomas'la yasak ilişki yaşadığı için hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Giggs, bu kez de yasak ilişki haberlerinin odağında...

38 yaşındaki Manchester United'lı yıldızın bu kez erkek kardeşinin eşiyle birlikte olduğu iddia ediliyor. 

News Of The World gazetesinin haberine göre, Ryan Giggs kardeşi Rhodri'nin eşi olan Natasha'yla 8 yıl önce tanıştı. Imogen Thomas'la 6 aylık ilişkisini yüksek tazminat ödeyerek bitiren Giggs, Natasha'yla defalarca eşini aldattı. 


'İLİŞKİMİZ CİNSELLİK ÜZERİNE KURULU'

Giggs daha sonra ilişkiyi bitirse de bu kez kardeşiyle tanışan Natasha'dan uzak duramadı. İkili son olarak 9 Nisan gecesini birlikte geçirdi. 

Natasha, Giggs'le ilişkisini cinsellik üzerine kurulu olarak tanımladı. Buna karşın Natasha, Galli oyuncunun kardeşiyle evlendikten sonra da Manchester United'lı oyuncuyla ilişkisini sürdürdü. 

Rhodri'nin 2005'te evlilik teklifinde bulunduğu Natasha'yla 2010 yılında sonunda evlendi ancak Natasha'yla Ryan Giggs, 2006'da ki bir hayır turnuvasında da bir otelde görüldü



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24