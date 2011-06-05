Eşini kardeşinin eşiyle aldattı

T24 - Manchester United'ın yıldız oyuncusu Ryan Giggs'in adı bir kez daha aldatma haberiyle manşetlere taşındı.
Türkiye'de 'Biri Bizi Gözetliyor' adıyla yayınlanan 'Big Brother' yarışmasının yıldızı Imogen Thomas'la yasak ilişki yaşadığı için hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Giggs, bu kez de yasak ilişki haberlerinin odağında...
38 yaşındaki Manchester United'lı yıldızın bu kez erkek kardeşinin eşiyle birlikte olduğu iddia ediliyor.
News Of The World gazetesinin haberine göre, Ryan Giggs kardeşi Rhodri'nin eşi olan Natasha'yla 8 yıl önce tanıştı. Imogen Thomas'la 6 aylık ilişkisini yüksek tazminat ödeyerek bitiren Giggs, Natasha'yla defalarca eşini aldattı. 'İLİŞKİMİZ CİNSELLİK ÜZERİNE KURULU'
Giggs daha sonra ilişkiyi bitirse de bu kez kardeşiyle tanışan Natasha'dan uzak duramadı. İkili son olarak 9 Nisan gecesini birlikte geçirdi.
Natasha, Giggs'le ilişkisini cinsellik üzerine kurulu olarak tanımladı. Buna karşın Natasha, Galli oyuncunun kardeşiyle evlendikten sonra da Manchester United'lı oyuncuyla ilişkisini sürdürdü.
Rhodri'nin 2005'te evlilik teklifinde bulunduğu Natasha'yla 2010 yılında sonunda evlendi ancak Natasha'yla Ryan Giggs, 2006'da ki bir hayır turnuvasında da bir otelde görüldü