Eşini kabloyla boğup intihar etti (2)

POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI

KKTC\'de, Hasan Yılmaz Karasalih\'in eşi Sevinç Karasalih\'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. İncelemede, Sevinç Karasalih\'in \'bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma\', Hasan Yılmaz Karasalih\'in ise \'vücudundan elektrik akımı geçmesi\' sonucu öldüğü belirtildi.

2 çocuk ve 3 torun sahibi Hasan Yılmaz Karasalih ve Sevinç Karasalih\'in cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Başkent Lefkoşa Mezarlığı\'nda toprağa verileceği bildirildi.



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