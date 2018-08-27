Eşini faili meçhul cinayette kaybeden HDP'li Buldan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Eminönü' yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumartesi Anneleri'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaparken faili meçhul cinayete kurban gidenler için "Eminönü'nde gezerken mi kayboldular" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, faili meçhul cinayete kurban giden eşi Savaş Buldan ile Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın İstanbul'un göbeğinden alındığını ve cesetlerinin Bolu'da bulunduğunu hatırlatarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi bu cinayetlerle ilgili mahkûm ettiğini ifade etti. Buldan, binlerce faili meçhul cinayette olduğunu gibi katillerinin hâlâ yargılanmadığını söyledi.