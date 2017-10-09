Eşini dövmesine engel olmak isteyen iki oğlunu bıçakladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 46 yaşındaki Bayram H., tartıştığı eşi Neriman H.\'yi dövmesine engel olmaya çalışan oğulları 18 yaşındaki Kürşat ve 22 yaşındaki Aykut\'u bıçakladı. Ameliyat edilen kardeşlerin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 5\'inci katındaki dairede oturan Neriman H., iddiaya göre, kaportacılık yapan aynı yaştaki eşi Bayram H.\'nin cep telefonunda başka bir kadına ait fotoğraf gördü. Çift arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Bayram H., eşine vurmaya başladı. Annelerini kurtarmak isteyen çiftin çocukları Kürşat ve Aykut H. araya girdi. Bu sırada Bayram H. üzerinde taşıdığı bıçakla küçük oğlu Kürşat\'ı göğsünden, büyük oğlu Aykut\'u ise sırtından ağır yaraladı.

DURUMLARI AĞIR

Kanlar içinde kalan kardeşler için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kürşat ve Aykut H. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kürşat H. daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyat edilen iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olaydan sonra kaçan Bayram H. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.



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