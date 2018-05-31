Eşini döverken dövülen kişiye daha önce de tedbir kararı verilmiş

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.\'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet T.\'nin geçtiğimiz ay hakkında \"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun\" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.



Karısı Nevin T.\'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.\'nin, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına \"Boşanıyorum artık\" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Mehmet T.\'nin \"Tehdit\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan\'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi.

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