Eşini döverken araya giren babasını öldüren şüpheli tutuklandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de 3 aylık eşi 19 yaşındaki Meryem Özçelik\'i döverken araya giren babası 53 yaşındaki Fahri Özçelik\'i bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki Emrah Özçelik, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün akşam Emek Mahallesi Oruçbey Sokak\'ta meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Emrah Özçelik ile boşanmak istediği 3 aylık eşi Meryem Özçelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah Özçelik, eşini dövmeye başladı. Bu sırada araya giren Fahri Özçelik, bastonla oğlu Emrah\'a vurdu. Emrah Özçelik de babasını sol koltuk altından bıçakladı. Kavga sırasında Emrah Özçelik\'in evli olan ablası S.Ç. de başına aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Fahri Özçelik, acil serviste yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. S.Ç. ise hastanenin beyin cerrahisi servisinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Emrah Özçelik, aynı gece Ankara\'nın Sincan İlçesi\'nde bir arkadaşının evinde polis tarafından yakaladı. Eskişehir\'e getirilen Emrah Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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