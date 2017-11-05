Eşini döverken araya giren babasını bıçakla öldürdü

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 30 yaşındaki Emrah Özçelik, 3 ay önce evlendiği eşi 19 yaşındaki Meryem Özçelik\'i döverken araya giren babası 53 yaşındaki Fahri Özçelik\'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Fahri Özçelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis, olaydan sonra kaçan Emrah Özçelik\'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Emek Mahallesi Oruçbey Sokak\'ta meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Emrah Özçelik ile 3 ay önce evlendiği Meryem Özçelik arasında tartışma çıktı. Emrah Özçelik eşini dövüp daha sonra bıçakla saldırınca araya evde bulunan babası Fahri Özçelik girdi. Emrah Özçelik, bu kez tartıştığı babasını göğsünden bıçakla yaradı. Ağır yaralanan Fahri Özçelik kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Emrah Özçelik\'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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