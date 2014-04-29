T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini döverek öldüren kocaya müebbet hapis

Eşini döverek öldürmekten tutuklu yargılanan Naim Aydın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

29 Nisan 2014 13:27

Erzincan’da geçen yılın Ağustos ayında, gündelik işlerde çalışan 34 yaşındaki Naim Aydın, 3 yıllık eşi 33 yaşındaki Eda Aydın'la tartışmaya başladı. İddiaya göre Naim Aydın bu sırada eşini yumruklayarak kafasını birkaç kez yere vurdu. Tutuklu yargılanan Naim Aydın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

cnnturk.com.tr’de yer alan habere göre, Eda Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, Naim Aydın akrabalarının yanına giderek durumu anlattı. Naim Aydın aynı gün akrabaları tarafından polise teslim edildi. Çiftin sık sık tartıştığı ve Eda Aydın'ın da evi sürekli terk ettiği belirtildi. 

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Naim Aydın, son duruşmada ömür boyu  hapis cezasına çarptırıldı. Naim Aydın'ın avukatı, kararı temyiz edeceğini söyledi.

ETİKETLER

müebbetömür boyuhapiscezasıeşinidövereköldürenkocaerkek şiddeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24