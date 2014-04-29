Eşini döverek öldüren kocaya müebbet hapis

Erzincan’da geçen yılın Ağustos ayında, gündelik işlerde çalışan 34 yaşındaki Naim Aydın, 3 yıllık eşi 33 yaşındaki Eda Aydın'la tartışmaya başladı. İddiaya göre Naim Aydın bu sırada eşini yumruklayarak kafasını birkaç kez yere vurdu. Tutuklu yargılanan Naim Aydın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



cnnturk.com.tr’de yer alan habere göre, Eda Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, Naim Aydın akrabalarının yanına giderek durumu anlattı. Naim Aydın aynı gün akrabaları tarafından polise teslim edildi. Çiftin sık sık tartıştığı ve Eda Aydın'ın da evi sürekli terk ettiği belirtildi.



Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Naim Aydın, son duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Naim Aydın'ın avukatı, kararı temyiz edeceğini söyledi.