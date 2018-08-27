Eşini döverek, öldürdükten sonra intihar etti

MALAZGİRT (Muş), (DHA) - MUŞ\'un Malazgirt ilçesinde Nevzat Taşdemir (33), 7 çocuğunun annesi Sevim Taşdemir\'i (30) evde döverek öldürdükten sonra çatı katına çıkıp, kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Saltukgazi Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Nevzat Taşdemir ile eşi Sevim Taşdemir arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat Taşdemir, eşini dövmeye başladı. Bu sırada evde olan çiftin çocukları, komşulara giderek, yardım istedi. Telaşla daireye gelen komşular, Sevim Taşdemir\'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşdemir\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevim Taşdemir\'in cansız bedeni, incelemenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri ise evde kadının eşini aramaya başladı. Çatı katına çıkan ekipler, Nevzat Taşdemir\'in iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Nevzat Taşdemir\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Anne- babalarını kaybeden çocuklar ile ailenin yakınları, mahallede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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