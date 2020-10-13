Eşini darp edip serbest bırakılan zanlı: Ne oldu beni tutuklatabildiniz mi?

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 yıllık eşi, 22 yaşındaki Ö.K.'yi darp eden 26 yaşındaki Ü.K. serbest bırakıldı. Ö.K.'nin annesi serbest kalan zanlının kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve "Ne oldu beni tutuklatabildiniz mi?" dediğini aktardı.

Sosyal medya hesabından eşini darp ettiğini kabul eden Ü.K. “Sırf beni tahrik etmek için bana saldırdı, boğazımı sıktı, ben de vurmuş bulundum” sözleriyle kendini savundu.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre, arıcılık yapan Ü.K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile darp ettiğini belirten Ö. K. “Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü” dedi.

Önceki gün darp edilmesinin ardından ailesine yanına gittiğini söyleyen Ö.K., “Savcılığa gidip şikâyetçi oldum.Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, 'Senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al' dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış, hepinizi öldüreceğim demiş” diye konuştu.

Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü anlatan G.T. “Kızım 7 yıldır şiddet görüp bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, ne oldu beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz diyerek tehdit etti” ifadesini kullandı.