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Eşini darbedip iki gün boyunca aç ve susuz bırakmış

Kocaeli Valisi Yavuz, zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu

10 Mart 2021 07:19

Kocaeli'de bir kişinin, eve kapattığı eşini darbedip iki gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şiddet gösteren koca Veli Erbaç'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç, iddialara göre şiddet uyguladığı eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.

Kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen Veli Erbaç adlı sanık tutuklanmıştır” açıklamasında bulundu.

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