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Eşini darbeden alkollü koca, tutuklandı TEKİRDAĞ (A.A)

14 Aralık 2011 20:25

-Eşini darbeden alkollü koca, tutuklandı TEKİRDAĞ (A.A) - 14.12.2011 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, balta sapıyla karısını döverek bacaklarını kırdığı ve 10 gün bu şekilde eşini evde beklettiği ileri sürülen kişi tutuklandı. Malkara'nın bir köyünde yaşayan ve eve alkollü geldiği belirtilen Mehmet Emin K. (60), eşi Y.K ile tartışmış, tartışma sonucunda, Kalın, eline geçirdiği balta sapı ile eşini darbetmişti. İki ayağında kırıklar, vücudunda ise morluklar oluşan kadın, bir süre sonra eve gelen kızı A.İ. tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dün, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan K, yaptığı açıklamada, eşini dövdüğü için pişman olduğunu ve kendisinin zayıf, eşinin şişman olduğu için hastaneye götüremediği savunmasını yapmıştı. Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün, savcılık talimatıyla oturduğu Ballı köyüne giderek Mehmet Emin K'yı tekrar gözaltına aldı. Savcılıkta ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Malkara Kapalı Cezaevine gönderildi.

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