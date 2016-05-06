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Eşini çocuklarının gözü önüne öldürdü!

Olayın ardından çocuklar pedagoga teslim edildi

06 Mayıs 2016 15:39

Üsküdar'da Azeri uyruklu Bayram Mamedov, eşi Asmer Guliyeva'yı 2 çocuğunun önünde bıçakla öldürdü. Mamedov, Üsküdar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, çocuklar da pedagog gözetimine alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ramazan Eğri’nin haberine göre, saat 04.00 sıralarında gerçekleşen olay, aralarında sorunlar olduğu belirtilen Bayram Mamedov ve Asmer Guliyeva çiftinin gece vakti tartışmasıyla başladı. Büyüyen kavga üzerine Mamedov, eşini 8 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde bıçakladı.

Guliyeva çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybederken, kavga ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, zanlı Mamedov'u gözaltına aldı. Mamedov, Üsküdar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, çocuklar da pedagoga teslim edildi. Polisin cinayetle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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