Eşini boşanma davasından bir gün önce öldürmüş

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'nın Suluova ilçesinde, dün akşam eşini bıçaklayarak öldüren Ferhat Z. yakalandı. Ferhat Z.\'nin öldürdüğü eşi Ayşe Z. ile bugün Suluova Adliyesi\'nde boşanma davası olduğu belirtildi.

Olay, dün akşam Amasya’nın Suluova ilçesi Orta Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Z. ile konuşmak için evine giden eşi Ferhat Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ferhat Z., eşi Ayşe Z.\'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Z. daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ayşe Z.\'nin cenazesi otopsi için Suluova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Ferhat Z. dün gece yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat Z.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Ferhat Z. ve eşi Ayşe Z.\'nin boşanma davasının bugün Suluova Adliyesi\'nde görüleceği ifade edildi.



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