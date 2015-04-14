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Eşini boğarak öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi verildi

"Kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanığın cezası 19 yıl 2 aya indirildi

14 Nisan 2015 22:27

Eşini Boğarak öldüren Hasan Yelmez'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'iyi hal' ve 'eşin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği' gerekçeleriyle 19 yıl 2 aya indirildi. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan sanık Yelmez, öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederek, "Amacım, nafaka vermeden çocuklarımı alıp boşanmaktı. Çocuklarımı annesiz bıraktığım için çok pişmanım. Mahkemenin vereceği karara saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti, duruşmanın sonunda sanığı "eşini kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra "iyi hal" ve "eşin sadakat yükümlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle cezayı 19 yıl 2 aya indirdi. Sanık Yelmez'in boğarak öldürdüğü eşinin babası da duruşmadaydı. Baba Osman İnal, Yelmez'in eşini çalıştırıp, kazandığı parayla kumar oynadığını söyleyedi. Yelmez'in cezada indirim almak için karısının kendini aldattığını söyleyen Baba İnal, ceza indirimini kabul etmediklerini söyledi. 

Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ebru Çatıkkaş da Halime Yelmez'in katiline verilen cezayı kabul etmediklerini, davayı Yargıtay'a götüreceklerini dile getirdi.

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