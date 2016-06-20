Eşini bıçaklayarak öldürüp intihar etti!

Antalya'da 35 yaşındaki Enver Erol, eşi 31 yaşındaki Seda Erol'u 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yakınlarını arayarak helallik istediği belirtilen, 112 Acil Çağrı merkezine de eşini öldürdüğünü haber veren Erol, 7 katlı binanın terasından atlayarak intihar etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, Seda Erol, işsiz eşi Enver Erol'la dün saat 20.00 sıralarında tartıştı. Enver Erol, tartışmanın büyümesi üzerine bir akaryakıt istasyonunun muhasebe servisinde çalışan eşi Seda Erol'u 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla vücudunu pek çok yerinden kesen Erol, intihar etmek istedi.

Girişiminde başarılı olamayan Enver Erol, telefonla aradığı yakınlarına olayı haber verip helallik istedi. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Erol, eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini bildirdi. Telefonu kapattıktan sonra oturduğu binanın terasına çıkan Enver Erol, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Erol, olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 çocuk yakınlarının evindeydi

Kısa süre sonra olay yerine gelen yakınları ve sağlık ekipleri daireyi kontrol ettiklerinde Seda Erol'un cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ve polisin incelemesinin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından bugün saat 11.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morgdan önce Enver Erol'un cenazesi alınarak, Gündoğmuş İlçesi'ne gönderildi. Ardından Seda Erol'un cenazesi morgdan alındı. Cenaze taşındığı sırada tabuta sarılmak isteyen annesi "Sedam beni de götür" diye feryat etti. Seda Enver'in cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'ya gönderildi.

Çiftin çocukları 11 yaşındaki Ali İhsan ve 13 yaşındaki Sıla'nın olay anında yakınlarının evinde olduğu belirtildi.