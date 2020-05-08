Eşini bıçakladığı için cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü!

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan ve bir süre önce tahliye edilen şahıs, konuşma bahanesiyle dışarı çıkarttığı oğlunu başına bir el ateş ederek öldürdü.



Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ünal Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.'yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y. bir süre önce tahliye edildi.

Konuşma bahanesiyle geldi

Bugün oğlu Şahin Y.'nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı.



Oğlu ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)