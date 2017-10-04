Eşini bıçakla yaraladı

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Karacasu İlçesi\'nde, 45 yaşındaki Turgay U., başka erkeklerle görüştüğünden şüphelendiği eşi 22 yaşındaki İpek U.\'yu karnından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Turgay U., kendisinden 2 çocuğu bulunan 4 yıllık eşi İpek U. ile başka erkeklerle görüştüğü iddiasıyla evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgay U., eline geçirdiği bıçakla eşi İpek\'i karnından bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İpek U., Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan İpek U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan Turgay U., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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