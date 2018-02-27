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Eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, eşi Bahria A

27 Şubat 2018 14:13

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, eşi Bahria A.\'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Suriyeli A.A., tutuklandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Suriyeli Bahria A., 23 Şubat günü saat 04.00 sıralarında, evinde göğsünden bıçaklandı. Kocası A.A., kızı U.A. (12) ve komşuları A.D. tarafından Serik Devlet Hastanesi\'ne götürülen Bahria A., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bahria A.\'nın göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirleyen cinayet bürosu ekipleri, A.A. ve komşusu A.D.\'yi gözaltına aldı.
A.A.\'nın evinde yapılan incelemede, mutfakta, cinayette kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan lekesi bulunan bıçak bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Komşu A.D. ise serbest bırakıldı.
Şüphelinin kızı U.A. da Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Kabul Birimi\'ne teslim edildi.

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